Во Франции у военных НАТО украли ноутбук с секретными данными

© Фото: Mairo Cinquetti, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Французская полиция разыскивает злоумышленника, который украл ноутбук военных из Германии с конфиденциальной встречи НАТО в Париже. Об этом сообщает издание Le Canard enchaîné.

СМИ утверждает, что участвовавшая в семинаре представительница Генштаба Германии в определенный момент ненадолго отлучилась из зала. По возвращении она не обнаружила на столе свой аппарат. Позже она рассказала полиции, что компьютер содержал «очень конфиденциальное программное обеспечение нескольких государств».

Камеры наблюдения помогли выйти на след предполагаемого похитителя. Они запечатлели бородатого мужчину в бейсболке, который нес большую черную сумку.

Он смог миновать охранников и оказался в здании, где тут же поднялся на второй этаж. Далее он поздоровался с тремя военными, стоявшими у входа в конференц-зал, устроился за длинным столом. Предположительно, в этот момент злоумышленник забрал ноутбук представительницы Германии.

Ранее сообщалось, что хакеры взломали нацкомитет республиканцев США. Отмечалось, что кибермошенники могли быть причастны к группировке, которая известна под названиями APT29 или Cozy Bear.