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СМИ: хакеры взломали нацкомитет республиканцев США

Валентина Пескова
00:17 07.07.2021
По данным агентства Bloomberg, киберпреступники причастны к группировке известной как APT29 или Cozy Bear.
СМИ: хакеры взломали нацкомитет республиканцев США
© Фото: pixabay.com
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В США от очередной хакерской атаки пострадал сайт Национального комитета Республиканской партии страны. Как сообщает агентство Bloomberg, опираясь на информацию от своих источников, ресурс был взломан.

Отмечается, что кибермошенники могут быть причастны к группировке, которая известна под названиями APT29 или Cozy Bear. Пока неизвестно, к каким конкретно данным хакеры смогли получили доступ и удалось ли им украсть какие-либо электронные документы.

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