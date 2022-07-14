На веревках сохнет урожай: как выглядит брошенная ВСУ нарколаборатория под Лисичанском
В двух комнатах лаборатории находится все необходимое оборудование для выращивания конопли в промышленных масштабах.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Российские военнослужащие обнаружили на брошенных позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Лисичанском нарколабораторию. Под выращивание дурманящих трав националисты выделили целую квартиру.
В двух комнатах лаборатории находится все необходимое оборудование для выращивания конопли в промышленных масштабах. Под потолком на веревках - сохнет урожай.
Некоторое время назад бойцам ВСУ действительно разрешили употреблять легкие наркотики. Однако на боевой дух боевиков такое решение не повлияло - националисты продолжают отступать.
Северодонецк и Лисичанск тем временем постепенно возвращаются к мирной жизни. В города поступает гуманитарная помощь, начинается восстановление инфраструктуры.