В двух комнатах лаборатории находится все необходимое оборудование для выращивания конопли в промышленных масштабах.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские военнослужащие обнаружили на брошенных позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Лисичанском нарколабораторию. Под выращивание дурманящих трав националисты выделили целую квартиру.

В двух комнатах лаборатории находится все необходимое оборудование для выращивания конопли в промышленных масштабах. Под потолком на веревках - сохнет урожай.

Некоторое время назад бойцам ВСУ действительно разрешили употреблять легкие наркотики. Однако на боевой дух боевиков такое решение не повлияло - националисты продолжают отступать.

Северодонецк и Лисичанск тем временем постепенно возвращаются к мирной жизни. В города поступает гуманитарная помощь, начинается восстановление инфраструктуры.