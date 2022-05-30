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На Украине предложили выпускать военнообязанных из страны за деньги

Ян Брацкий
15:55 30.05.2022
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране всеобщую мобилизацию.
На Украине предложили выпускать военнообязанных из страны за деньги
© Фото: Eugene, Unsplash
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Украинцев допризывного возраста могут начать выпускать из страны, но за деньги. С соответствующей инициативой выступил советник главы МВД Виктор Андрусив. С его слов, сумма страхового взноса может колебаться в районе трех-пяти тысяч долларов.

«Относительно выезда мужчин за границу. Да, увы, конфликт надолго. И нам надо будет мобилизовать не одну сотню тысяч солдат. Но вопрос выезда - это не о том, что нужно запретить или разрешить. Это вопрос - как выезжать? Я предлагаю сделать страховой взнос, например три-пять тысяч долларов, и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше. Много лет именно средства заробитчан спасали нашу экономику, и сейчас это особенно важно», - написал Андрусив в Telegram-канале.

На Украине с 24 февраля введен режим военного положения. Почти сразу с этим президент страны Владимир Зеленский подписал распоряжение о всеобщей мобилизации. В соответствии с указом, военнообязанным мужчинам запретили покидать территорию страны. Ранее депутаты Верховной рады продлили военное положение до конца августа.

Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию, целью которой является демилитаризация, денацификация и защита мирных жителей Донбасса.

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