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В МВД ЛНР заявили, что силы республики зашли в городскую черту Соледара

Анна Касаткина
20:23 13.07.2022
Подразделения артиллеристов завладели складом боеприпасов, отметили в ведомстве.
В МВД ЛНР заявили, что силы республики зашли в городскую черту Соледара
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Силы Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) зашли на окраины Соледара. Об этом РИА Новости заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

«Наши подразделения мотострелков зашли на окраины Соледара», - сказал он РИА Новости.

Он добавил, что идущие следом подразделения артиллеристов завладели складом боеприпасов - около шести тысяч штук калибром 122 миллиметра.

В беседе с ТАСС Киселев отметил, что войска заставили военнослужащих Вооруженных сил Украины «бежать в разные направления» и предположил, что город удастся освободить через пару дней.

Ранее в ЛНР заявили, что ВСУ пытаются удержать Северск при помощи загранотрядов. По словам после республики в РФ, в городе остаются подразделения теробороны и мобилизованных нацгвардейцев.

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