Путин подписал закон об индексации военных пенсий

Кроме этого, будет расширен список лиц, которые имеют право получить госстраховку в случае гибели военнослужащего при исполнении своих обязанностей.

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Российский президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает индексацию военных пенсий на 10% с 1 июня. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также предусматривается возможность прохождения службы военнослужащими, которые признаны негодными и награждены госнаградами за участие в боевых действиях. Они смогут продолжить службу на отдельных должностях.

Кроме этого, будет расширен список лиц, которые имеют право получить госстраховку в случае гибели военнослужащего при исполнении обязанностей, в том числе по призыву. Речь идет о тех, кто воспитывал и содержал застрахованных лиц в течение не менее пяти лет до достижения совершеннолетия.

В феврале Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6% для военных пенсионеров. Согласно этому документу, пенсия увеличилась с 1 января 2022 года. Также сообщалось, что закон об индексации выплат военным пенсионерам на 8,6% был ранее принят Госдумой РФ.