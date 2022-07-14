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Шесть человек пострадали при ДТП с автобусом в Анапе

Виктория Ивашечкина
19:18 14.07.2022
Доставленные в больницу пассажиры проходят обследование.
© Видео: avto_region23, ВКонтакте © Фото: avto_region23, ВКонтакте
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По предварительным данным, шесть человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Анапе. Об этом сообщается в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«В Анапе, предварительно, автобус с девятью пассажирами врезался в дерево. Шесть человек доставили в больницу», - цитирует ТАСС слова источника.

Доставленные в больницу пассажиры проходят обследование. Число пострадавших уточняется.

В прокуратуре также подчеркнули, что по данному факту была организована проверка. Установлено, что автобус двигался по главной дороге. Спустя некоторое время со второстепенной выехал автомобиль. Водитель не пропустил автобус, ударил его в бок. После этого автобус изменил траекторию и въехал в дерево.

Несколькими днями ранее на трассе «Таврида» в Крыму съехал в кювет и опрокинулся микроавтобус с детьми. В результате трое мальчиков - 6, 12 и 14 лет - попали в больницу. В МВД рассказали, что семья из восьми человек, включая шесть детей, ехала в Крым из Томска. Дети находились в удерживающих устройствах.

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