Путин разрешил продавать купленные на зарубежной интернет-площадке товары со складов РФ

Теперь кабмин, в частности, будет определять порядок проведения таможенного контроля.

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Российский президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает полномочия правительства на определение порядка и условий проведения экспериментов в области таможенного дела.

Документ даст возможность реализовывать покупателю товар, купленный на зарубежной интернет-площадке, со склада в России. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Предложено провести эксперимент в отношении товаров для личного пользования, приобретенных через интернет. На сегодняшний день законодательством России не предусмотрена возможность реализации товаров физлицу, приобретающему товары на зарубежной интернет-площадке, с российского склада.

Как отмечается, теперь кабмин, в частности, будет определять порядок проведения таможенного контроля, обстоятельств, до наступления которых такие товары находятся под таможенным контролем.

В мае Федеральная таможенная служба (ФТС) России упростила процедуру ввоза критически важных товаров для того, чтобы снизить воздействие западных санкций. ФТС обнулила ввозные таможенные пошлины более чем на одну тысячу категорий товаров. В первую очередь это затронуло лекарства и продовольствие. Также в ведомстве работают над повышением пропускной способности таможенных пунктов.