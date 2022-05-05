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ФТС упростила ввоз критически важных товаров в Россию на фоне санкций

Виктория Ивашечкина
17:04 05.05.2022
Ведомство обнулило ввозные таможенные пошлины более чем на одну тысячу категорий товаров.
ФТС упростила ввоз критически важных товаров в Россию на фоне санкций
© Фото: Михаил Голенков, РИА Новости
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Федеральная таможенная служба (ФТС) России упростила процедуру ввоза критически важных товаров для того, чтобы снизить воздействие западных санкций. Об этом заявил глава ведомства Владимир Булавин в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. 

Так, ФТС обнулила ввозные таможенные пошлины более чем на одну тысячу категорий товаров. В первую очередь это затронуло лекарства и продовольствие. Также в ведомстве работают над повышением пропускной способности таможенных пунктов.

«Мы ввели первоочередной порядок администрирования деклараций по всему критическому импорту. В отношении товаров также существенно снижено проведение досмотровых мероприятий», - отметил глава ФТС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика продолжила стабилизироваться после введения санкций со стороны Запада в связи с началом спецоперации РФ на Украине. Темпы роста цен приблизились к нормальному уровню, а инфляция замедлилась, отметил Путин.

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