В Роспотребнадзоре предсказали рост заболеваемости COVID-19

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Появление новых вариантов «омикрона» в России может вызвать рост случаев заражения COVID-19. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом, по ее словам, такие варианты не приводят к тяжелому течению болезни.

«С появлением новых подвариантов штамма "омикрон" мы увидим рост количества новых случаев... но новые подварианты не приводят к более тяжелому течению заболевания», - сказала она на встрече с главой Нижегородской области Глебом Никитиным, ее слова приводит пресс-служба регионального правительства.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили необходимость возвращения ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости.