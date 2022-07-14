В Роспотребнадзоре предсказали рост заболеваемости COVID-19
Рост заражений может произойти из-за распространения новых подвидов омикрон-штамма.
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
Появление новых вариантов «омикрона» в России может вызвать рост случаев заражения COVID-19. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
При этом, по ее словам, такие варианты не приводят к тяжелому течению болезни.
«С появлением новых подвариантов штамма "омикрон" мы увидим рост количества новых случаев... но новые подварианты не приводят к более тяжелому течению заболевания», - сказала она на встрече с главой Нижегородской области Глебом Никитиным, ее слова приводит пресс-служба регионального правительства.
Ранее в Роспотребнадзоре оценили необходимость возвращения ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости.