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Глава Северной Осетии рассказал, что без России Южной Осетии бы не существовало

Тимур Шерзад
18:07 14.07.2022
По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, все, что тогда происходило с грузинской стороны, было нацелено на то, чтобы уничтожить жителей Южной Осетии по национальному признаку. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло заявил, что без России не было бы никакой Южной Осетии. 

«Без России этой республики бы не было. Россия - гарант мира в этом непростом, но очень важном регионе», - отметил Меняйло. 

Глава Северной Осетии заявил, что в 1992 году и ранее наблюдал за ходом событий в Южной Осетии. Он отметил, что, если бы Россия не решила провести миротворческую операцию, это бы повлекло геноцид осетинского народа. По словам Меняйло, все, что тогда происходило, было нацелено на то, чтобы уничтожить жителей Южной Осетии по национальному признаку. 

«Мы же понимаем, какая обстановка была. Это были захватнические действия. То, что вошли миротворческие силы наши и прекратили конфликт, это дало возможность жителям Южной Осетии почувствовать, что они защищены», - подчеркнул Меняйло.

По его словам, события в августе 2008 года показали, что со стороны Грузии имела место быть попытка не восстановить территориальную целостность, как это было представлено, а уничтожить осетинский народ. 

Ранее участник миротворческой операции в Южной Осетии рассказал, как вел переговоры Сергей Шойгу.

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