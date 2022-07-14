СМИ узнали, что президент Шри-Ланки направил письмо об отставке по электронной почте

Тяжелая экономическая ситуация в стране вызвала массовые беспорядки. Есть погибшие и пострадавшие. Глава государства покинул территорию Шри-Ланки.

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Лидер Шри-Ланки Готабая Раджапакса отправил спикеру парламента страны по электронной почте письмо, в котором говорится об отставке, передает Reuters, ссылаясь на источник.

По данным СМИ, в настоящий момент в офисе спикера парламента определяют, является ли заявление подлинным. Данный вопрос сейчас обсуждается с генеральным прокурором, сообщает агентство.

Массовые уличные протесты против действующего правительства и президента захлестнули Коломбо почти три месяца назад. Страна уже некоторое время находится в состоянии тяжелейшего экономического кризиса.

Ситуация в стране вызвала массовые беспорядки. Есть погибшие и пострадавшие. Глава государства Раджапакса покинул территорию Шри-Ланки на самолете. Сегодня утром сообщалось, что он покинул Мальдивы и направился в Сингапур.

Накануне протестующие в столице прорвались в здание офиса главы правительства. Соответствующие кадры были опубликованы в Сети. Разъяренная толпа снесла забор около резиденции, люди забрались на здание и размахивали флагами страны.