Против митингующих применялся слезоточивый газ. В небо для патрулирования были подняты вертолеты.

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Протестующие прорвались в офис премьер-министра Шри-Ланки. На кадрах видно, что толпа снесла забор около резиденции, люди размахивают флагами страны на крыше.

Глава государств покинул страну еще до официального выхода в отставку. Вместе с женой и охраной он улетел на военном самолете. Из-за его отъезда на всей территории Шри-Ланки объявлено чрезвычайное положение, а в столице и западной провинции - комендантский час.

Против митингующих власти применяют слезоточивый газ. В небо для патрулирования подняты вертолеты.

Напомню, Шри-Ланка с мая находится в тяжелейшем экономическим кризисе. По внешнему долгу объявлен дефолт, не хватает продуктов и лекарств, нет топлива и электричества, свет включают всего на несколько часов в день.

Ситуация спровоцировала массовые беспорядки по всей стране. Есть погибшие и пострадавшие, огнем уничтожено более сотни зданий.