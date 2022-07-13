Протестующие прорвались в офис премьер-министра Шри-Ланки
Протестующие прорвались в офис премьер-министра Шри-Ланки. На кадрах видно, что толпа снесла забор около резиденции, люди размахивают флагами страны на крыше.
Глава государств покинул страну еще до официального выхода в отставку. Вместе с женой и охраной он улетел на военном самолете. Из-за его отъезда на всей территории Шри-Ланки объявлено чрезвычайное положение, а в столице и западной провинции - комендантский час.
Против митингующих власти применяют слезоточивый газ. В небо для патрулирования подняты вертолеты.
Напомню, Шри-Ланка с мая находится в тяжелейшем экономическим кризисе. По внешнему долгу объявлен дефолт, не хватает продуктов и лекарств, нет топлива и электричества, свет включают всего на несколько часов в день.
Ситуация спровоцировала массовые беспорядки по всей стране. Есть погибшие и пострадавшие, огнем уничтожено более сотни зданий.