Цаликов назвал главную заслугу миротворцев РФ в Южной Осетии

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Миротворческая операция по прекращению грузино-осетинского конфликта, при создании которой участвовал Сергей Шойгу, по-настоящему остановила войну. И сделала это впервые в мировой практике таких операций. По словам первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова, ее итогом стал мир на долгие годы.

«Установить такой прочный мир в разгоревшейся, как костер на сухих ветках, войне. На самом деле это и было освобождение от невзгод, от обстрелов, от бед, от нищеты. Главный итог - это мирная жизнь на долгие годы», - сказал Руслан Цаликов в фильме «Первая миротворческая» на телеканале «Звезда».

Южная Осетия стала образцом настоящей миротворческой операции, которая прекратила войну. К тому же страну не оставили один на один с разрушенной экономикой, а сделали все, чтобы восстановить хозяйство и гарантировать людям безопасность. И все это менее чем за 30 дней.

В те времена уже существовали миротворцы ООН и их опыт организации миротворческих сил. Но максимум, что они делали, - вставали между противниками. А если враги продолжали убивать друг друга, то миротворцы в голубых касках беспомощно разводили руками, подставляться под пули у них приказа никогда не было. И тем более налаживать мирную жизнь на вверенной им территории.