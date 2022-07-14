Шойгу рассказал о деталях миротворческой операции 1992 года в Южной Осетии

После заседания трехсторонней комиссии 4 июля 1992 года был принят документ, который определял численность миротворческих контингентов. Также были назначены командующие с грузинской, осетинской и российской стороны.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Уникальность миротворческой операции, которую осуществила Россия для разрешения грузино-осетинского конфликта в 1992 году, в том, что мир должны были обеспечивать все стороны: и грузины, и осетины, и, конечно, российские войска.

До этого было принято, что войска ООН становятся между воюющими сторонами и просто разводят их по разные линии фронта. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу рассказал о подробностях организации той операции.

«Город Цхинвал, центр, вокруг него 15 километров зона вся по границе Южной Осетии и Грузии, делается коридор безопасности. Определился этот коридор довольно быстро. Мы определили дальность выстрела гаубицы на 14 км. Давайте сядем сюда, сядем сюда, а посредине будут стоять миротворцы. Установили эти посты, где должны стоять, утвердили карты», - сказал Сергей Шойгу в фильме «Первая миротворческая» на телеканале «Звезда».

После заседания трехсторонней комиссии 4 июля 1992 года был принят документ, который определял численность миротворческих контингентов. Также были назначены командующие с грузинской, осетинской и российской стороны.

После этого появилось описание конкретных задач, которые стоят перед отдельными подразделениями миротворцев. Работу по составлению этих документов вели быстро, часть изменений вносились от руки поверх напечатанного текста. Все хотели как можно быстрее завершить этот конфликт.