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Артиллерией по гражданским: корреспондент показал последствия трагедии в Донецке

Тимур Шерзад
Роман Закурдаев
16:09 14.07.2022
По словам корреспондента, погиб водитель и одна из пассажирок. Маршрутка изрешечена осколками, внутри находятся разбитые стекла и кровь. Сейчас на месте работают экстренные службы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев показал последствия трагедии, развернувшейся в столице ДНР Донецке в результате артиллерийского удара со стороны украинских военных.

«Как сообщают очевидцы, сюда, на площадь перед автобусной станцией, было два прилета. Один из них угодил сюда, воронка от него осталось. Осколками посекло все окна, витрины, они разбиты. Но самое страшное, что осколки снаряда угодили в маршрутку, которая остановилась для высадки пассажиров», - прокомментировал корреспондент. 

По словам Закурдаева, погиб водитель и одна из пассажирок. Маршрутка изрешечена осколками, внутри находятся разбитые стекла и кровь. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел велся из украинских гаубиц М777 американского производства. При этом в районе падения снарядов не было военных объектов - удар преследовал исключительно цели уничтожения гражданского населения.

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