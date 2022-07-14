Путин подписал закон о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ

В частности, закон устанавливает, что деятельность средств массовой информации может быть приостановлена в случае распространения ими выдаваемых за достоверные ложных сообщений.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает зеркальные меры в ответ на действия стран, которые дискредитируют или запрещают российские СМИ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон наделяет генпрокурора правом запретить на территории России издания иностранного государства, которое ввело ограничения на работу российских СМИ.

«В случае запрета (ограничения) на территории иностранного государства деятельности российского СМИ в качестве ответной меры может быть запрещена (ограничена) деятельность иностранного СМИ на территории РФ», - следует из текста закона.

Мера влечет за собой признание недействительной регистрации иностранного СМИ или прекращение действия его лицензии на вещание. Кроме этого, закон устанавливает, что деятельность изданий может быть приостановлена в случае распространения ими выдаваемых за достоверные ложных сообщений.

В конце июня Государственная дума РФ на пленарном заседании в третьем чтении приняла закон о зеркальных мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ в других странах. Как подчеркивалось, из-за враждебных действий иностранных государств зарубежные средства массовой информации могут быть заблокированы на территории России.