Госдума разрешила принимать меры в ответ на дискриминацию российских СМИ за рубежом

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Государственная дума РФ на пленарном заседании 30 июня в третьем чтении приняла закон о зеркальных мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ в других странах. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Депутаты поддержали принятие в третьем чтении поправок, которые позволят российским компетентным органам оперативно отреагировать и дать зеркальный ответ на недружественные действия в отношении наших СМИ за рубежом», - говорится в сообщении.

Так, в соответствии с новым законом генпрокурор РФ и его заместители получат полномочия на запрет на территории России средства массовой информации в случае принятия враждебного решения иностранных государств в отношении российских СМИ за рубежом.

Помимо этого, закон наделяет генпрокурора и его заместителей правом вынести требование о приостановлении деятельности СМИ на срок не более трех месяцев в случае выявления на них противоправной, опасной информации, в том числе недостоверных общественно значимых сведений и информации, которая выражает неуважение к обществу, государству, Конституции, либо дискредитирует Вооруженные силы РФ или одобряет введение санкций против России. Если СМИ удалит запрещенную информацию, то его работа может быть возобновлена до окончания срока блокировки. При повторном же нарушении регистрация издания будет признана недействительной.

В странах Запада регулярно применяют ограничительные меры к российским СМИ. В частности, в начале июня в Латвии приняли решение о запрете вещания всех российских телеканалов, включая развлекательные.