В Кремле не увидели рисков в решении Казахстана принять ушедшие из РФ компании

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В Кремле считают нормальной ситуацией создание Казахстаном условий по релокации зарубежных компаний, ушедших с российского рынка. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это совершенно нормально, когда любая страна мира пытается создать у себя комфортные условия для зарубежных инвесторов», - сказал он.

Песков отметил, что привлечением инвесторов занимаются все страны, включая Россию. Однако, добавил представитель Кремля, сейчас компании вынуждены покидать российский рынок в связи с «беспрецедентным давлением извне».

Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны создать благоприятные условия для зарубежных компаний, которые уходят с российского рынка. Он отметил, что из России ушла каждая вторая из почти 1 400 крупных иностранных компаний.