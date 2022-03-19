Медведев: ушедшие компании Запада хотят вернуться в Россию, но боятся

На российский рынок хотят вернуться западные компании. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, добавив, что при этом терпение РФ не бесконечно.

«Такое ощущение, что это происходит не в капиталистической экономике, а в период диктатуры (только не пролетариата, а вырождающегося американского истеблишмента). Сами же компании тихо нам сообщают что-то типа "мы очень хотим вернуться, но боимся". Наш рынок терять никто не хочет - на Западе есть не только пропагандисты, но и прагматики», - написал политик в Telegram.

Как отметил Медведев, давление на правительств компаний Запада на их бизнес чудовищно.

Напомним, Дмитрий Медведев заявил, что санкции, которые были введены западными странами в адрес РФ, не спровоцируют коллапс в отечественной экономике. По его словам, у России есть все возможности для своего развития, а также партнерские связи с дружественными странами.