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Вучич заявил, что Сербия продолжит европейский путь и сохранит дружбу с Россией

Сергей Лебедев
02:05 14.07.2022
По его словам, эта политика уже выдержала самое тяжелое время.
Вучич заявил, что Сербия продолжит европейский путь и сохранит дружбу с Россией
© Фото: MFA Russia, Global Look Press
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Сербия намерена продолжить европейский путь развития, сберегая дружественные отношения с Россией и Китаем, а также с рядом других стран. Об этом накануне сообщил сербский лидер Александр Вучич.

«Как вы видите, эта политика выдержала самое тяжелое время. Сколько сможет - увидим, это вопрос интереса нашего государства», - заявил Вучич в интервью на канале TV Pink.

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в Евросоюз. При этом страна намерена сохранять военный нейтралитет, отказываясь вступать в военные блоки. Также президент Александр Вучич неоднократно заявлял о намерении продолжать тесное взаимодействие с Россией.

Напомним, в мае сербский лидер сообщил, что его страна не намерена присоединяться к санкциям против РФ. По его словам, власти страны должны бороться за Сербию.

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