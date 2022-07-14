Грузинский политик рассказал, как Шойгу удалось развести воюющие стороны в Южной Осетии

Российским эмиссарам удалось сделать так, чтобы стороны конфликта сели за стол переговоров. Россия взяла на себя дипломатическую работу, выполняя роль посредников между непримиримыми противниками.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сергею Шойгу и членам комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта, которую он возглавил в 1992 году, удалось в короткие сроки развести воюющие стороны. Об этом в фильме «Первая миротворческая» на телеканале «Звезда» заявил грузинский политический и общественный деятель Игорь Гиоргадзе.

Следует отметить, что с момента создания комиссии до ввода миротворческих сил прошло меньше месяца. Первые дни после прибытия российская сторона занималась анализом и изучением обстановки, регулярно проводились встречи с представителями грузинской и осетинской сторон. Одновременно решались оперативные вопросы, связанные в беженцами.

Однако наиболее важным является то, что российским эмиссарам удалось сделать так, чтобы стороны конфликта сели за стол переговоров. Россия взяла на себя дипломатическую работу, выполняя роль посредников между непримиримыми противниками.

«За буквально каких-то две недели Сергею Кужугетовичу и членам комиссии удалось развести воюющие стороны. Сергей Кужугетович показал себя блестящим переговорщиком и настоящим дипломатом, умеющим достигать намеченных результатов. Кстати, о нем с большим уважением отзывались его визави по переговорам», - сказал Гиоргадзе.

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов рассказал о роли Шойгу в помощи осетинским беженцам в 1992 году. Масштабная помощь людям организовали в кратчайшие сроки. По словам замминстра главы МО, нужды и обеспокоенности людей, оказавшихся в такой сложной ситуации, не прошли мимо Шойгу.