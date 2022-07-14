Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Грузинский политик рассказал, как Шойгу удалось развести воюющие стороны в Южной Осетии

Анна Назайкина
21:20 14.07.2022
Российским эмиссарам удалось сделать так, чтобы стороны конфликта сели за стол переговоров. Россия взяла на себя дипломатическую работу, выполняя роль посредников между непримиримыми противниками.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Сергею Шойгу и членам комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта, которую он возглавил в 1992 году, удалось в короткие сроки развести воюющие стороны. Об этом в фильме «Первая миротворческая» на телеканале «Звезда» заявил грузинский политический и общественный деятель Игорь Гиоргадзе.

Следует отметить, что с момента создания комиссии до ввода миротворческих сил прошло меньше месяца. Первые дни после прибытия российская сторона занималась анализом и изучением обстановки, регулярно проводились встречи с представителями грузинской и осетинской сторон. Одновременно решались оперативные вопросы, связанные в беженцами.

Однако наиболее важным является то, что российским эмиссарам удалось сделать так, чтобы стороны конфликта сели за стол переговоров. Россия взяла на себя дипломатическую работу, выполняя роль посредников между непримиримыми противниками.

«За буквально каких-то две недели Сергею Кужугетовичу и членам комиссии удалось развести воюющие стороны. Сергей Кужугетович показал себя блестящим переговорщиком и настоящим дипломатом, умеющим достигать намеченных результатов. Кстати, о нем с большим уважением отзывались его визави по переговорам», - сказал Гиоргадзе.

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов рассказал о роли Шойгу в помощи осетинским беженцам в 1992 году. Масштабная помощь людям организовали в кратчайшие сроки. По словам замминстра главы МО, нужды и обеспокоенности людей, оказавшихся в такой сложной ситуации, не прошли мимо Шойгу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:39 Армия
МО РФ: на Украине отправляют на передовую граждан с ограничением по здоровью
21:20 Вопросы истории
Видео
Грузинский политик рассказал, как Шойгу удалось развести воюющие стороны в Южной Осетии
20:11 В стране и мире
В НМ ЛНР заявили об освобождении населенных пунктов Стряповка и Новая Каменка
19:04 Вопросы истории
Видео
Цаликов назвал главную заслугу миротворцев РФ в Южной Осетии
17:55 В стране и мире
Латвия запретила импортировать российский газ с 2023 года
Популярное
Видео
Раскрыта роль Шойгу в помощи осетинским беженцам в 1992 году
Экс-спецназовец назвал способ выспаться за 10 минут
Опубликовано первое полноценное фото с телескопа James Webb
Видео
Компромат, разврат, наркотики: почему американцы считают Хантера Байдена угрозой нацбезопасности США
Видео
Корреспондент показал, как ВСУ чуть не устроили катастрофический взрыв в Северодонецке
МО РФ: украинские боевики заминировали обочины дороги между Красным Подом и Радушным в Днепропетровской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.