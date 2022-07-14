Власти Новой Каховки заявили, что после обстрелов ВСУ пострадали целые семьи

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Число жертв и пострадавших от очередных ударов украинских силовиков по Новой Каховке, скорее всего, вырастет. Такого мнения придерживаются городские власти.

На данный момент имеется информация о двух погибших мирных жителях, семи пропавших без вести и 90 пострадавших, госпитализированных в больницы города.

«Среди пострадавших в Новой Каховке есть целые семьи, дети, в том числе мальчик младше двух лет», - цитирует РИА Новости слова главы горадминистрации Новой Каховки.

Очередной удар по Новой Каховке Вооруженные силы Украины нанесли накануне поздно вечером. Системы противовоздушной обороны сбили пять запущенных украинских ракет. Обломки двух из них упали в районе завода «Сокол».