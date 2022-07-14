Премьер Японии признал проблемы с обеспечением охраны убитого Синдзо Абэ

Предполагаемый убийца успел выстрелить дважды, причем с разного расстояния, только после этого охрана политика повалила его на землю.

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Премьер-министр Японии Фумидо Кисида признал наличие проблем в системе обеспечения охраны Синдзо Абэ, убитого в результате покушения в минувшую пятницу, 8 июля.

«Откровенно говоря, я думаю, в системе охраны были проблемы. Я бы хотел, чтобы был проведен всесторонний анализ и ситуация была оперативно исправлена», - цитирует ТАСС заявление Кисиды.

После случившегося с Абэ полиция и службы безопасности Японии подверглись жесткой критике. По данным следствия, подозреваемый успел дважды выстрелить в свою жертву, причем с разного расстояния. Только после этого охрана отреагировала и повалила его на землю.

Синдзо Абэ был застрелен в спину во время своего выступления в рамках предвыборной кампании в горе Нара. Предполагаемый убийца, 41-летний Тэцуя Ямагами, использовал самодельный дробовик. После покушения Абэ экстренно доставили в больницу, где врачи диагностировали у него остановку сердца и дыхания.