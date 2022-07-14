Директор Краско сообщил, что у попавшего в больницу артиста нашли жидкость в легких

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У госпитализированного в больницу актера театра и кино Ивана Краско проблемы с сердцем. Кроме того, врачи обнаружили в его легких жидкость. Об этом «Звезде» рассказал директор артиста Вячеслав Смородинов. Ранее он подтвердил сообщения о госпитализации 91-летнего актера.

«Его госпитализировали в пятницу с дачи. Он стал ощутимо уставать. Родственники почувствовали, что дела идут не очень хорошо, да он и сам начал жаловался на одышку и тяжеловато ему. Сейчас проводится обследование. У него сердце, найдена жидкость в легких, врачи занимаются ее откачкой. Проводят ЭКГ, процедуры, капельницы», - рассказал Смородинов.

Что касается дальнейшего участия Краско в театральных постановках - все будет зависеть от самочувствия артиста и вердикта врачей, уточнил Смородинов.

«Он рвет и мечет. Торопится быстрее на сцену, ему нужно на спектакль, закрывать сезон. Вот так он настроен. Он такой человек, что ему надо присутствовать», - добавил директор.

В настоящее время известно, что Иван Краско находится в Свердловской больнице на Крестовском острове.