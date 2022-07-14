Во Владивостоке для военных моряков прошел закрытый показ нового фильма «Нахимовцы»

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Во Владивостоке военные моряки стали одними из первых зрителей нового приключенческого фильма «Нахимовцы». В местном кинотеатре прошел закрытый показ. Известно, что большая часть съемок фильма проходила на боевых кораблях, а также в Санкт-Петербурге, в стенах самого легендарного военно-морского училища. В картине также использовались реальные кадры учений на флоте, снятые телеканалом «Звезда».

Фильм с Андреем Мерзликиным и Сергеем Гармашем рассказывает о братьях-близнецах, которые не собираются идти по стопам отца - военного моряка. Однако, оказавшись в трудной ситуации, они узнают цену нахимовскому братству. В главных ролях снялись молодые актеры из семьи военных. Также в эпизодах приняли активное участие моряки Тихоокеанского флота.

«Гармаш несколько раз репетировал для того, чтобы соответствовать им. И, скорее всего, даже он больше тянулся к реальному факту присутствия этих военных. Быть органичным, быть понятным и быть реально правдивым в этом кадре. Офицерам не надо были ничего играть. Они играли себя и как раз это здорово получилось», - вспоминает продюсер фильма Алексей Рязанцев.

Уже скоро фильм «Нахимовцы» выйдет в широкий прокат. Увидеть его на «большом экране» можно будет с 28 июля.

Напомним, перед закрытым показом на борту корабля управления «Маршал Крылов» состоялась пресс-конференция в преддверии выхода киноленты. В ней принял участие генеральный продюсер картины Юрий Обухов.