На корабле ТОФ прошла пресс-конференция в преддверии выхода фильма «Нахимовцы»

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Морякам Тихоокеанского флота покажут приключенческий фильм «Нахимовцы» до того, как он выйдет в широкий прокат. Об этом сообщил генеральный продюсер картины Юрий Обухов на пресс-конференции, проходившей на борту корабля управления «Маршал Крылов» во Владивостоке.

Помощь в съемках оказал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. В эпизодах снимались военнослужащие. В кадре появляется множество локаций, которые относятся к истории российского флота. Часть съемочного процесса проходила на кораблях Тихоокеанского флота.

Главные роли исполнят Сергей Гармаш и Андрей Мерзликин. В фильме также снимаются Анна Алексахина, Анна Дюкова, Ольга Павловец, Александр Тетрюмов, Денис и Никита Ходуновы. Режиссер - Олег Штром.

Военнослужащие смогут насладиться просмотром киноленты в одном из кинотеатров Владивостока. Дата выхода в прокат запланирована на 28 июля.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов