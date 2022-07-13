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На корабле ТОФ прошла пресс-конференция в преддверии выхода фильма «Нахимовцы»

15:32 13.07.2022
Часть съемочного процесса проходила на кораблях Тихоокеанского флота.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Морякам Тихоокеанского флота покажут приключенческий фильм «Нахимовцы» до того, как он выйдет в широкий прокат. Об этом сообщил генеральный продюсер картины Юрий Обухов на пресс-конференции, проходившей на борту корабля управления «Маршал Крылов» во Владивостоке.

Помощь в съемках оказал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. В эпизодах снимались военнослужащие. В кадре появляется множество локаций, которые относятся к истории российского флота. Часть съемочного процесса проходила на кораблях Тихоокеанского флота.

Главные роли исполнят Сергей Гармаш и Андрей Мерзликин. В фильме также снимаются Анна Алексахина, Анна Дюкова, Ольга Павловец, Александр Тетрюмов, Денис и Никита Ходуновы. Режиссер - Олег Штром.

Военнослужащие смогут насладиться просмотром киноленты в одном из кинотеатров Владивостока. Дата выхода в прокат запланирована на 28 июля.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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