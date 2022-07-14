Путин подписал закон об объединении ПФР и Фонда соцстрахования

Это ускорит получение гражданами социальных услуг и сделает этот процесс более удобным.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о создании Фонда пенсионного и социального страхования. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новая структура была сформирована путем объединения Пенсионного Фонда России и Фонда социального страхования. Для граждан это означает более удобный и быстрый способ получения социальных услуг, в том числе за счет создания единых офисов обслуживания.

Реформа проводится в рамках проекта по созданию социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, объединяющая в себе все существующие в социальной сфере информационные системы. Закон об объединении Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования в Единый социальный фонд Госдума приняла в третьем чтении пятого июля.