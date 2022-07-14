В ФСО сообщили о перекрытии Красной площади

Сообщается, что в это время на площади будет проводиться мероприятие.

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Красная площадь будет закрыта для москвичей и гостей столицы в четверг, 14 июля, с 13.00 до 18.00. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

«Она будет закрыта с 13.00 до 18.00», - сказали в центре по связям.

В центре уточнили, что в это время на Красной площади будет проводиться мероприятие.

Накануне на главную площадь страны после реставрации вернули памятник Минину и Пожарскому. Специалисты удалили из скульптур более 500 килограммов корродированного технологического каркаса и остатков формовочной массы, устранили многочисленные дефекты оболочки скульптур, провели комплекс других работ. Также отреставрированы и установлены на постамент барельефы, отлита наушина шлема Пожарского, утраченная в начале 2000-х годов.

После возвращения на постамент специалисты продолжат патинировать скульптуры и плинт, реставрировать постамент: зачеканивать горизонтальные швы, выполнять отделку поверхности гранита. Кроме этого, планируется установить буквы памятной надписи.