На Красную площадь после реставрации вернули «бронзовых стражей» Минина и Пожарского

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После возвращения на постамент специалисты продолжат патинировать скульптуры и плинт, реставрировать постамент: зачеканивать горизонтальные швы, выполнять отделку поверхности гранита. Кроме этого, планируется установить буквы памятной надписи. Затем начнутся работы по демонтажу реставрационного павильона, специально сооруженного для проведения работ на памятнике. Финальным этапом реставрации станут работы по укреплению фундамента памятника, отмостке, восстановлению благоустройства территории вокруг памятника.

Торжественная церемония открытия памятника Минину и Пожарскому после реставрации запланирована на ноябрь 2022 года.

Монумент национальным героям России Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому в честь победы над иностранными интервентами в XVII веке был отлит в 1816 году. Памятник открыт на торжественной церемонии в присутствии императора Александр I 4 марта (20 февраля) 1818 года.