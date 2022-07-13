На Красную площадь после реставрации вернули «бронзовых стражей» Минина и Пожарского
Памятник Минину и Пожарскому вернули на постамент после реставрации. Основной этап работ, начавшихся полгода назад, завершен, сообщили в пресс-службе Исторического музея.
«Состоялся перенос скульптур Минина и Пожарского с реставрационного стола на постамент... Сегодня мы можем сказать, что завершили основной этап сложнейшей работы по реставрации скульптурной группы, которая находилась буквально в аварийном состоянии», - рассказал директор музея Алексей Левыкин.
Специалисты удалили из скульптур более 500 килограммов корродированного технологического каркаса и остатков формовочной массы, устранили многочисленные дефекты оболочки скульптур, провели комплекс других работ. По словам Левыкина, также отреставрированы и установлены на постамент барельефы, отлита наушина шлема Пожарского, утраченная в начале 2000-х годов.