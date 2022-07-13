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На Красную площадь после реставрации вернули «бронзовых стражей» Минина и Пожарского

Анна Касаткина
16:40 13.07.2022
Специалисты завершили основной этап реставрационных работ, рассказали в Историческом музее.
© Видео: Пресс-служба Исторического музея © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Памятник Минину и Пожарскому вернули на постамент после реставрации. Основной этап работ, начавшихся полгода назад, завершен, сообщили в пресс-службе Исторического музея.

«Состоялся перенос скульптур Минина и Пожарского с реставрационного стола на постамент... Сегодня мы можем сказать, что завершили основной этап сложнейшей работы по реставрации скульптурной группы, которая находилась буквально в аварийном состоянии», - рассказал директор музея Алексей Левыкин.

Специалисты удалили из скульптур более 500 килограммов корродированного технологического каркаса и остатков формовочной массы, устранили многочисленные дефекты оболочки скульптур, провели комплекс других работ. По словам Левыкина, также отреставрированы и установлены на постамент барельефы, отлита наушина шлема Пожарского, утраченная в начале 2000-х годов.

© ТРК ВС РФ «Звезда»
© ТРК ВС РФ «Звезда»

После возвращения на постамент специалисты продолжат патинировать скульптуры и плинт, реставрировать постамент: зачеканивать горизонтальные швы, выполнять отделку поверхности гранита. Кроме этого, планируется установить буквы памятной надписи. Затем начнутся работы по демонтажу реставрационного павильона, специально сооруженного для проведения работ на памятнике. Финальным этапом реставрации станут работы по укреплению фундамента памятника, отмостке, восстановлению благоустройства территории вокруг памятника.

Торжественная церемония открытия памятника Минину и Пожарскому после реставрации запланирована на ноябрь 2022 года.

Монумент национальным героям России Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому в честь победы над иностранными интервентами в XVII веке был отлит в 1816 году. Памятник открыт на торжественной церемонии в присутствии императора Александр I 4 марта (20 февраля) 1818 года.

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