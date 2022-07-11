В центре Москвы на рабочем месте застрелили сотрудницу организации микрозаймов

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

© Видео: Прокуратура Москвы © Фото: Прокуратура Москвы

В центре Москвы в отделении микрофинансовой организации обнаружили тело женщины с огнестрельным ранением в понедельник, 11 июля, возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России.

«По данным следствия, утром 11 июля 2022 года в помещении финансовой коммерческой организации, расположенной по улице Кожевнической в городе Москве, обнаружено тело сотрудницы 1971 года рождения с огнестрельными ранениями», - говорится в сообщении.

Как утверждается, следователи определили, что ЧП произошло вечером в воскресенье, 10 июля. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

На данный момент на месте происшествия работают специалисты. Криминалисты и следователи восстанавливают картинку произошедшего. Они проводят необходимые следственные действия для того, чтобы задержать лицо, причастное к совершению преступления.

В марте прошлого года вооруженный мужчина ворвался в офис микрозаймовой организации и начал угрожать сотруднице его, однако девушка успела нажать на специальную кнопку. Впоследствии злоумышленника задержали.