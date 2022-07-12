Во Франции потребовали отставки Макрона из-за скандала с Uber

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Во Франции лидеры сразу нескольких политических партий потребовали отставки президента Эмманюэля Макрона из-за лоббирования интересов американской компании Uber. Скандал разразился в связи с расследованием британской газеты The Guardian.

Расследование основано на 124 тысячах конфиденциальных документах, которые показывают, что компания годами пренебрегала законами и лоббировала политиков со всего мира. Обнародована, в том числе, и переписка Макрона с лоббистом Uber в 2015 году, когда нынешний президент занимал пост министр экономики. Согласно ей, Макрон обещал компании «радикальное упрощение юридических препонов» и даже якобы заключил сделку с «противниками» Uber в кабмине.

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филипо заявил, что Макрон предает Францию, ее компании, государство, правосудие и народ. В партии «Национальное объединение» поддержали эту позицию, депутат Европарламента от партии Джордан Барделла отметил, что связь Макрона с Uber была ожидаемой.

Сам Макрон, комментируя расследование, заявил, что действовал в интересах государства и действительно встречался со многими иностранным бизнесменами, которые впоследствии создали во Франции много рабочих мест. Лидер отметил, что гордится этим периодом и сделал бы то же самое «завтра и послезавтра».

Ранее о своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он принял такое решение в связи с уходом более 36 сотрудников британского правительства, которые выразили несогласие с его методами руководства, в том числе, позицией премьера в скандале из-за поведения экс-замглавы британского МИД Криса Пинчера.