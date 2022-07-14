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Президент Шри-Ланки покинул Мальдивы и направляется в Сингапур

Ян Брацкий
10:39 14.07.2022
На Шри-Ланке протестующие приняли решение передать новым властям ранее захваченные правительственные здания.
Президент Шри-Ланки покинул Мальдивы и направляется в Сингапур
© Фото: Isura Nimantha, KeystonePressAgency, Globallookpress
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Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул Мальдивы и направился в Сингапур. Об этом сообщила газета Daily Mirror. По сведениям издания, опальный политический лидер воспользовался услугами авиакомпании Saudi Airlines.

«Сейчас он находится на пути в Сингапур вместе со своей женой и двумя сотрудниками службы безопасности, которые прилетели вместе с ним из Коломбо», - пишет газета.

Тем временем протестующие жители Шри-Ланки приняли решение передать новым властям ранее захваченные правительственные здания. Среди них резиденция и офис премьер-министра страны. Они были захвачены в ходе массовых акций протеста в минувшую среду. В столкновениях принимали участие сотни человек, более 40 из них получили травмы. На этом фоне президент Раджапакса объявил о своем уходе с поста 13 июля. Новые выборы в стране должны пройти 20 июля.

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