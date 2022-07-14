В стране и мире Президент Шри-Ланки покинул Мальдивы и направляется в Сингапур Ян Брацкий На Шри-Ланке протестующие приняли решение передать новым властям ранее захваченные правительственные здания. © Фото: Isura Nimantha, KeystonePressAgency, Globallookpress Читайте нас на: Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул Мальдивы и направился в Сингапур. Об этом сообщила газета Daily Mirror. По сведениям издания, опальный политический лидер воспользовался услугами авиакомпании Saudi Airlines. «Сейчас он находится на пути в Сингапур вместе со своей женой и двумя сотрудниками службы безопасности, которые прилетели вместе с ним из Коломбо», - пишет газета. Тем временем протестующие жители Шри-Ланки приняли решение передать новым властям ранее захваченные правительственные здания. Среди них резиденция и офис премьер-министра страны. Они были захвачены в ходе массовых акций протеста в минувшую среду. В столкновениях принимали участие сотни человек, более 40 из них получили травмы. На этом фоне президент Раджапакса объявил о своем уходе с поста 13 июля. Новые выборы в стране должны пройти 20 июля. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика