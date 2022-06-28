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Квас и светлая одежда: врач рассказал, как пережить аномальную жару

Виктория Ивашечкина
05:09 28.06.2022
Эксперт отметил, что в знойные дни также важно избегать переедания.
Квас и светлая одежда: врач рассказал, как пережить аномальную жару
© Фото: Владимир Астапкович РИА Новости
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В знойные дни необходимо избегать физической активности, пить небольшими порциями в течение всего дня чистую воду, морс, квас или горячий чай. Кроме этого, нужно избегать переедания и не употреблять алкоголь. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного депздрава Андрей Тяжельников.

«Избегать физической активности в слишком жаркие дни и часы; носить головной убор; носить свободную, светлую одежду из светлых натуральных тканей; соблюдать питьевой режим», - сказал он, передает РИА Новости.

По его словам, в жару необходимо открывать окна, использовать вентиляторы, кондиционеры для поддержания постоянной циркуляции воздуха в закрытых помещениях. По словам врача, нужно принимать прохладный душ, избегать переедания.

«Если вы почувствовали себя неважно, кружится голова, слабость, необходимо принять меры для охлаждения. Выйти из душного помещения, выпить прохладной воды, обтереть водой лицо или умыться», - уточнил Тяжельников.

Ранее в Росгидрометцентре заявили, что раскаленный воздух столичного региона постепенно начнет остывать уже со вторника, 28 июня. Постепенное снижение температуры будет связно со сменой антициклонов. При этом передышка будет недолгой, отметили синоптики. В последующие дни воздух вновь начнет раскаляться, и уже в четверг термометры вновь покажут около 30 градусов выше нуля.

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