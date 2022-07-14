Возвращение Минина и Пожарского: легендарный памятник вернули на Красную площадь

Первая капитальная реставрация памятника Минину и Пожарскому достигла своей кульминации. Сегодня его установили на постамент. В ходе работ специалисты очистили полтонны патины и сделали каркас. Уже к концу года скульптурная композиция вновь украсит главную площадь страны.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Памятник Минину и Пожарскому вернули на постамент на Красной площади в Москве. Скульптуре более двухсот лет, и впервые за это время он прошел капитальную реставрацию. С помощью современных технологий мастерам удалось восстановить металл, укрепить швы, облегчить вес конструкции и при этом сохранить оригинальность монумента.

Очень бережно и постепенно специалисты возвращают Минина и Пожарского на постамент. Скульптурам больше двух столетий - здесь нужна ювелирная точность. Покрытые благородной патиной лица героев Отечества пока скрыты от москвичей и гостей столицы. Основные реставрационные работы позади, теперь осталось придать лоск деталям: шлему, щиту, барельефу и буквам.

Следом за героями на памятник возвращают барельефы. Специалисты аккуратно прибивают их к постаменту. После реставрации они тоже помолодели на двести лет.

«Это первая комплексная реставрация на памятнике, даже в 1931 году, когда памятник переносился, по объекту не проводилась такая программа реставрационных работ как сейчас. В основном она была направлена на обеспечение конструктивной жесткости сооружения. То, что нам удалось изъять формовочную массу, минимум вторжения в памятник, это большое достижение. Потому что предполагалось делать гораздо больше вскрытий, чем было сделано», - рассказал главный архитектор проектов реставрационной мастерской «Наследие проект» Алексей Жданов.

Скульптуры Минина и Пожарского с момента открытия в 1818 году никогда капитально не реставрировались. Менялись правители, мимо парадным строем десятки раз проходили войска. За два века конструкция сильно обветшала, появились дефекты оболочки, фактически памятник был в аварийном состоянии. К работам приступили в начале года, тогда один из символов Красной площади сняли с постамента и разместили на специальном реставрационно-монтажном столе. Чтобы не зависеть от капризов погоды и не прерывать работу, здесь же возвели просторный павильон. Одновременно здесь работают реставраторы, историки, архитекторы и технические специалисты.

«Я помню эти волнительные дни, когда памятник был перенесен на рабочий стол, происходила расчистка всех его элементов. Мы выявили действительно очень серьезные повреждения за много лет, потому что коррозийные процессы происходили, происходило разрушение конструкции плинта, а это - основа памятника», - директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Примечательно, что монумент полностью оригинальный, с помощью современных технологий реставраторам удалось восстановить металл, укрепить швы и уменьшить вес конструкции. «Бронзовые стражи» Красной площади точно такие, какими были в день открытия, 204 года назад. Как и тогда деньги на памятник собирали «всем миром» - ведь это по-настоящему народный символ.

Первая капитальная реставрация памятника Минину и Пожарскому достигла своей кульминации. Сегодня его установили на постамент. В ходе работ специалисты очистили полтонны патины и сделали каркас. Уже к концу года скульптурная композиция вновь украсит главную площадь страны.

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