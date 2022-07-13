МО Великобритании отвергло обвинения в убийствах мирных граждан Афганистана

© Фото: РИА Новости

Минобороны Великобритании опровергло факты убийства своими военнослужащими в Афганистане мирных граждан. Ранее телерадиокомпания BBC показала документальный фильм о бесчинствах бойцов элитного спецподразделения SAS.

Британским журналистам удалось узнать, что бойцы только одного из подразделений могут быть причастны к незаконным карательным акциям как минимум над 54 афганцами во время полугодичной командировки. По мнению оборонного ведомства Королевства, рассказы о военных преступлениях подвергают риску британские войска на передовой, пишет газета Express.

Обвинения в адрес спецназа Ее Величества появились еще в 2014 году, после операции Northmoor. Речь идет о десятках рейдов по принципу «убей или захвати» в Гильменде. Местные жители тогда заверили, что военнослужащие расстреливали безоружных людей во время ночных рейдов. Делу дали официальный ход, но в 2019 году расследование свернули, ни одно уголовное дело так и не было возбуждено.