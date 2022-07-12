СМИ узнали, что британские спецназовцы расстреливали задержанных афганцев

Бывшие бойцы авиадесантной службы вспоминают, что стали свидетелями того, как другие спецназовцы расправлялись с афганцами, у которых даже не было оружия, ночью в ходе рейдов.

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Спецназовцы Специальной авиадесантной службы Вооруженных сил Великобритании в период с ноября 2010 по апрель 2011 года периодически позволяли себе устраивать без суда расправы над гражданами Афганистана. Об этом говорится в материале BBC (Би-би-си).

Как утверждается, военнослужащие занимались задержанием афганцев, которых они подозревали в причастности к террористической организации «Талибан»* (запрещена в России), а затем убивали их с помощью трофейного оружия.

Британским журналистам удалось узнать, что бойцы только одного из подразделений спецназа могут быть причастны к незаконным карательным акциям как минимум над 54 афганцами во время полугодичной командировки.

Бывшие бойцы авиадесантной службы вспоминают, что стали свидетелями того, как другие спецназовцы расправлялись с афганцами, у которых даже не было оружия, ночью в ходе рейдов.

Ранее представитель Военно-воздушных сил США заявила, что летчики военно-транспортного C-17 приняли верное решение продолжить взлет в аэропорте Кабула, несмотря на то, что на взлетной полосе находилось большое количество афганцев, которые пытались сбежать из страны с помощью самолета. Тогда в результате инцидента погибло несколько человек.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.