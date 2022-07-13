Экс-советник Трампа рассказал о своем участии в организации госпереворотов

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Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон признался, что в прошлом принимал участие в организации госпереворотов в других странах. Подобный комментарий он сделал в эфире CNN, журналист которого предположил, что для прошлогоднего штурма Капитолия «не нужно было обладать блестящим умом».

«Как человек, помогавший с планированием государственных переворотов - не здесь, но в других частях света - я не согласен. Это требует большого количества работы», - сказал Болтон.

События, о которых идет речь, произошли шестого января 2021 года, когда толпа сторонников 45-го президента США Дональда Трампа ворвалась в здание конгресса и заняла его. Таким образом люди протестовали против итогов президентских выборов, победу на которых одержал Джо Байден. Более 700 участников беспорядков были арестованы, многие получили реальные сроки лишения свободы.