Трамп пообещал помиловать участников штурма Капитолия

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал помиловать участников прошлогоднего штурма Капитолия в случае победы на следующих президентских выборах. Об этом бывший глава Белого дома заявил на митинге в Техасе, выступая перед своими политическими сторонниками.

«Если я буду участвовать и одержу победу, то мы будем по справедливости обращаться с этими людьми из 6 января. Мы будем обходиться с ними справедливо, и, если потребуется помилование, мы их помилуем, потому что с ними обходятся так несправедливо», - цитируют Трампа РИА Новости.

События, о которых идет речь, произошли шестого января 2021 года, когда толпа сторонников 45-го президента США ворвалась в здание конгресса и заняла его. Таким образом люди протестовали против итогов президентских выборов, победу на которых одержал Джо Байден. Более 700 участников беспорядков были арестованы, многие получили реальные сроки лишения свободы.