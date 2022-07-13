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В МИД РФ объяснили необходимость гарантий для самолетов, летающих за границу

Ян Брацкий
07:35 13.07.2022
По состоянию на март 2022 года в эксплуатации авиакомпаний РФ находятся около 700 воздушных судов, ранее полученных в лизинг.
В МИД РФ объяснили необходимость гарантий для самолетов, летающих за границу
© Фото: Viktor Borzyh, RussianLook, globallookpress
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Москва работает с партнерами по всему миру над получением гарантий для самолетов, перерегистрированных в России и совершающих международные перелеты. Об этом заявил директор экономического департамента МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Практически весь этот парк был перерегистрирован в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации в соответствии со статьями 17-19 Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция 1944 г.) в ответ на беспрецедентные и необоснованные решения ряда государств по приостановке действия сертификатов летной годности», - отметил он в беседе с РИА Новости.

По словам Биричевского, получение соответствующих гарантий от международных партнеров позволит свести к минимуму вероятность инцидентов с задержанием российских бортов за рубежом.

В начале июня власти Шри-Ланки задержали в аэропорту города Коломбо российский пассажирский самолет Airbus A330 компании «Аэрофлот». Выяснилось, что принимающая сторона действовала в интересах ирландской лизинговой компании. На разрешение конфликта потребовалось несколько дней.

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