МИД РФ заявил протест послу Шри-Ланки за задержание российского самолета

Самолет компании «Аэрофлот» был задержан в международном аэропорту Бандаранаике 2 июня перед вылетом в Москву

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В пятницу, 3 июня, в МИД России была вызвана Посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации Дж. А.Лиянаге. Как сообщили в дипведомстве, послу был заявлен протест в связи с безосновательным решением судебных властей Шри-Ланки задержать самолет «Аэрофлота».

Напомним, что Airbus A330 компании «Аэрофлот» был задержан в международном аэропорту Бандаранаике 2 июня перед вылетом в Москву. Суд Коломбо запретил самолету покидать страну до 16 июня. Известно, что власти Шри-Ланки действовали по требованию ирландской лизинговой компании.

Пассажиров, которые должны были лететь на этом рейсе, «Аэрофлот» разместил в местном отеле.