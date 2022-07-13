На завод «Азот» в Северодонецке трудоустроились первые 14 человек

Всего же за сутки на собеседование пришли около 300 специалистов.

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Первые четырнадцать человек устроились на работу временного характера на химическом предприятии «Азот» в освобожденном Северодонецке. Всего же за сутки на собеседование пришли около 300 специалистов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности мэра города Николай Моргунов.

«Из этих 300 только 14 подошли. У кого-то не было полного пакета документов, у кого-то, к сожалению, наступил пенсионный возраст. Сегодня, согласно законодательству, пенсионеры не могут быть привлечены к работам временного характера», - рассказал ТАСС чиновник.

Николай Моргунов добавил, что сейчас власти ЛНР думают над изменением закона, чтобы можно было привлекать пенсионеров к работам временного характера.

Отметим, пока речь о возобновлении производства не идет. Рабочие постепенно выносят из цехов мусор, убирают битые стекла и подсчитывают ущерб. Во многие помещения в данный момент заходить не безопасно.

В начале июля посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что освобожденный завод «Азот» подлежит восстановлению. Само здание не получило значительных повреждений во время обстрелов. Он подчеркнул, что необходимо провести оценку состояния предприятия с привлечением инженеров и технологов.