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Работать будет: как в Северодонецке планируют восстановить завод «Азот»

21:03 11.07.2022
Транспортный цех насчитывал более ста пятидесяти единиц спецтехники, то, что украинские националисты не смогли вывезти - сожгли.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Разбитые цеха, сгоревшие трансформаторы и простреленная техника - все, что осталось от Северодонецкого «Азота». Промышленный гигант серьезно пострадал от рук неонацистов, однако, рабочие уже приступили к разбору завалов и расчистке территории. В местной военной администрации заявили - «Азот» будет работать. Главное - восстановить подачу воды и электричества.

Этот завод - градообразующее предприятие Северодонецка. Производство в простое с мая, когда сюда вошли вооруженные формирования Украины. Всего три недели назад с территории предприятия начали эвакуировать жителей. Они укрывались в убежищах на территории промзоны. Сегодня сюда возвращаются первые рабочие цехов.

Транспортный цех насчитывал более ста пятидесяти единиц спецтехники, то, что националисты не смогли вывезти - сожгли. Главная проблема - это отсутствие электричества. Националисты прикрывались важнейшими объектами инфраструктуры, обстреливая город.

Подстанция Лисичанская 110 - энергетические ворота предприятия. Разрушения - критические, не осталось ни одного уцелевшего трансформатора или линии электропередачи. Именно этот объект необходимо восстановить в первую очередь, без электричества невозможен запуск и всех других систем.

Это и водопровод, и газоснабжение. Пожалуй, единственное, что можно восстановить своими силами - связь. Серверная заводской АТС уцелела, даже после попадания в здание артиллерийского снаряда. Территория промзоны огромна, и наличие устойчивой связи имеет ключевое значение, для работы предприятия.

Одно из направлений «Азот» - производство удобрений. Когда железная дорога оказалась повреждена, вывозить продукцию стало невозможно. Националисты несколько раз обстреливали вагоны, до верху груженные селитрой, не знать о возможных последствиях они не могли.

В вагонах аммиачная селитра, всего около пятисот тонн. Боевики ВСУ умышленно били по составу, чтобы вызвать детонацию химикатов. Если бы у них получилось, последствия были бы сравнимы с ядерным взрывом.

Пока речь о возобновлении производства не идет. Рабочие постепенно выносят из цехов мусор, убирают битые стекла, подсчитывают ущерб. Во многие помещения пока заходить не безопасно.

В Северодонецк каждый день возвращаются жители, сейчас в городе живут около 15-ти тысяч человек. Главной проблемой, как и в промзоне, является отсутствие электричества. Ремонтные бригады уже ведут восстановительные работы. Как только удастся вернуть в Северодонецк свет, власти обещают запустить водопровод, сразу в нескольких районах города.

В начале июля посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что освобожденный завод «Азот» подлежит восстановлению. Само здание не получило значительных повреждений во время обстрелов. Он подчеркнул, что после зачистки территории от ВСУ необходимо провести оценку состояния предприятия с привлечением инженеров и технологов.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Валентин Гвоздев, Николай Баранов.

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