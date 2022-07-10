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«Как же мы без русских?»: на Кипре недовольны санкциями против РФ

Алиса Краузе
03:45 10.07.2022
Пресса обратила внимание на проблему экономики Кипра, которая серьезно пострадает из-за санкций против России.
«Как же мы без русских?»: на Кипре недовольны санкциями против РФ
© Фото: Matteo Nardone Keystone Press Agency Globallookpress
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Жители Кипра обеспокоены своим будущим в связи с присоединением государства к антироссийским санкциям. Население страны, которая долгие годы экономически зависела от РФ, обеспечивающей поток туристов и серьезные инвестиции, опасается тяжелых последствий нынешней политики.

Об этом сообщает пресса, приводя в пример город Лимассол, в котором проживает русскоязычная община численностью 50 тысяч человек. Раньше это место было символом дружественных отношений между двумя странами, теперь же судьба этой общины и всего города «висит на волоске».

«Как же мы будем без русских?" - вопрос, который гуляет по базарам», - пишет журнал L'Espresso.

Хотя туристы из РФ были вторыми по численности гостями Кипра после британцев, именно они, согласно СМИ, тратили больше средств на отдых. Кроме того, более 25% иностранных инвестиций на острове идут от российских предпринимателей.

После вступления в силу принятых ЕС мер против России Кипр может лишиться около 600 миллионов евро дохода. Потери маленького острова, по мнению представителей туристической сферы, будут несоизмеримо велики по сравнению с остальными европейскими странами.

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