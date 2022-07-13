В Приамурье будущих офицеров научили преодолевать реки на БМП

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На реке Амур с курсантами Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского провели тренировку по вождению и управлению боевых машин пехоты БМП-2 на плаву. Обучение прошло на специально оборудованном водоеме.

Курсанты обошли специальные буйки, обозначающие препятствия, выполнили развороты и отработали другие маневры. В тренировке задействовали около ста будущих офицеров. Предварительно они изучили требования безопасности и сдали все нормативы.

Стоит отметить, что водные преграды являются одним самых сложных препятствий для боевых машин. Погружение сопряжено с преодолением серьезного психологического барьера, так как БМП дают большую осадку.

Напомним, в мае на полигоне Дальневосточного общевойскового командного училища прошли состязания в рамках подготовки к АрМИ-2022. В их рамках мотострелки на БМП выполняли различные задания.