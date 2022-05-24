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Точность и скорость: как проходит конкурс АрМИ «Суворовский натиск» в Приамурье

15:35 24.05.2022
Состязания проводятся в рамках подготовки к АрМИ-2022 и продлятся до 27 мая.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На Дальнем Востоке России завершился этап «Индивидуальная гонка» конкурса «Суворовский натиск», сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Соревнования проводятся на полигоне Белогорьевский Дальневосточного общевойскового командного училища (ДВОКУ).

В рамках состязаний мотострелки преодолевали маршрут с препятствиями по специально подготовленной трассе и соревновались в стрельбах по мишеням на дальности от 600 метров до 1,5 километра. В заездах участвовали по три экипажа БМП-2 и БМП-3.

Участникам необходимо было проехать расстояние в 21 километр, сделав для этого три круга. Среди препятствий, встречавшихся экипажам на пути, были эскарп, противотанковый ров, змейка, колейный мост.

Следующий этап соревнований - «Эстафета». Экипажи БМП продемонстрируют навыки во фланговой стрельбе из автоматической пушки по целям, имитирующим вертолет, безоткатное орудие на автомобиле, ведения огня из спаренного пулемета, а также скоростной гонки.

Ранее в Новосибирской области завершился первый этап всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки - 2022», который проходил на полигоне Кольцово.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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