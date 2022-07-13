С опережением графика: как выглядит строящийся мультифункциональный медцентр в Луганске

В настоящий момент военные строители уже приступили к отделочным работам. Строительство идет рекордными темпами, причем на качестве это никак не отражается. Уже в августе здесь приступят к монтажу медицинского оборудования.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Луганске полным ходом идет строительство нового многофункционального медицинского центра. Темпы работы поражают, трудно поверить, что в начале прошлого месяца здесь только заливали фундамент.

В настоящий момент военные строители уже приступили к отделочным работам. Строительство идет рекордными темпами, причем на качестве это никак не отражается. Уже в августе здесь приступят к монтажу медицинского оборудования.

Идти с опережением графика для военных строителей - норма. Богатый опыт, полученный во время пандемии, позволяет не только выполнять все работы в срок, но и с уверенностью говорить о досрочном завершении строительства. Обычно на подобный объект уходит около года, однако уже сейчас здание готово на 50%.

«Такими темпами Военно-строительный комплекс уже возвел не один десяток объектов. Задача стояла четкая с определенными сроками сжатыми. Мы ее выполняем в соответствии с графиком», - сказал начальник управления сопровождения проектов ППК «ВСК» Владимир Потапов.

На стройплощадке побывал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, который не смог скрыть удивления от темпов выполнения работ.

«Впечатления самые положительные. Я вот только строителям военным сказал слова огромной благодарности, потому что, честно скажу, некоторые ходят пока еще с бумажками, утверждают планы, думают, как это делать. А здесь мы видим, что практически все закончено», - поделился глава ЛНР Леонид Пасечник.

Внутри медцентра просторные, светлые помещения с высокими потолками. Здание оборудовано системой кондиционирования, так что пациентам будет комфортно как в жаркую погоду, так и в холодную.

В медицинском учреждении будет около ста двухместных палат, в которых есть все необходимое: кровати, столы, тумбочки, есть даже свой холодильник и кофеварка.

Немаловажно и еще одно постковидное нововведение. Каждая палата имеет два входа: один - через внутренний коридор, второй - с улицы, так что в случае необходимости здание может быть мгновенно перепрофилировано под инфекционное отделение.

«Настолько многофункциональный, что здесь при необходимости может разворачиваться отделение любого профиля. Это фактически больница в больнице, каждый бокс - это индивидуальный вход, это индивидуальная санкомната, где возможна обработка, индивидуальная связь помещения с медицинским персоналом, поэтому центр может выполнять самую разнообразную задачу», - рассказала министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко.

Помимо сотни палат, рассчитанных на двести человек, центр будет оснащен реанимационным отделением и двумя операционными. Сейчас, когда больницы республики переполнены, потребность в таких объектах чувствуется особенно остро. Медцентр будет принимать гражданское население, что серьезно разгрузит действующие медучреждения. Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ возведут в ЛНР еще один такой центр.

Ранее Минобороны России показало первую квартиру строящегося жилого района Мариуполя. В настоящее время идут работы по возведению 12 пятиэтажных домов, рассчитанных на 1011 квартир. Как сообщил представитель Военно-строительного комплекса Олег Печенкин, такое количество квартир позволит разместить более 2500 человек.