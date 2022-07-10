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Минобороны показало первую квартиру строящегося жилого района Мариуполя

17:22 10.07.2022
К октябрю планируется сдать под ключ первые шесть домов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Мариуполе на строительной площадке Военно-строительного комплекса Министерства обороны России идут работы по возведению 12 пятиэтажных домов, рассчитанных на 1011 квартир. Как сообщил представитель Военно-строительного комплекса Олег Печенкин, такое количество квартир позволит разместить более 2500 человек.

Он уточнил, что на двух домах строящегося жилого района строители уже приступили к возведению вторых и третьих этажей. Кроме того, специалисты ведут фасадные работы, устанавливают окна и выполняют отделочные работы. По словам Печенкина, уже есть одна квартира, которая полностью отремонтирована.

На строительной площадке трудятся более 800 человек, а также задействовано свыше 100 единиц техники. К октябрю планируется сдать под ключ первые шесть домов. Оставшиеся шесть рассчитаны к сдаче в ноябре. Представитель Военно-строительного комплекса указал, что в это же время планируется ввести в эксплуатацию весь микрорайон.

Кроме того, стало известно, что в Мариуполе строится завод по производству блоков для постройки жилых домов, а также основан завод по производству бетона со своими лабораториями.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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