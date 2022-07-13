Точечные залпы по технике ВСУ: кадры боевой работы РСЗО «Ураган» в ходе спецоперации

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Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» выпустил ракеты по заданному квадрату. После этого необходимо незамедлительно менять позицию. Дроны ВСУ, их диверсионно-разведывательные группы уже бросились на поиск «Урагана». Экипаж на максимальной скорости уводит установку в очередное укрытие.

«Ураган» дозаряжают, и расчет ждет новых целей. Тем временем приходят новые данные - через 20 минут после того, как артиллеристы ВС РФ ушли с огневой позиции, туда легла пара украинских фугасов. Об этом сообщили операторы российских беспилотников, которые круглые сутки в режиме онлайн следят за районом масштабной артиллерийской дуэли. Основная задача «Ураганов» - уничтожить подвижные и замаскированные, стационарные огневые точки украинских войск. Самоходные установки, системы залпового огня, гаубицы и минометы.

Экипаж этой РСЗО только за вчерашнюю смену уничтожил три самоходные артиллерийские установки противника, за неделю уничтожено шесть единиц техники ВСУ. Сейчас военные готовятся к выезду на огневые позиции. Расстояние до удара - 25 километров.

С командиром орудия Михаилом корреспонденты «Звезды» уже встречались полтора месяца назад. Тогда ночью его «Ураган» заставил отползти в тыл целую роту ВСУ. Артиллерист с 25-летним стажем, начинавший службу на таджикско-афганской границе, прошедший Вторую чеченскую кампанию, рассказал, что за это время противник стал вести себя еще истеричнее. Наносят удары фактически без перерыва, но, по словам командира, все мимо.

«Мы им доставляем очень много неудобств, они стараются работать против нас больше. Кассеты, да. Кассеты летят, очень часто летят. Это вполне нормальное явление с их стороны. Нам тоже частенько прилетает», - сказал военнослужащий.

И вот пришли координаты новых целей. Расчеты выезжают из укрытия на позицию. Работают исключительно одной машиной. Ведь перемещаются не рядом, а буквально - вдоль линии соприкосновения. Грохот прилетов, свист выходов не прекращается. По ходу движения дымятся свежие воронки. Тем временем огневая определена. Стволы из походного положения переводятся в боевое. На наведение - всего полминуты. Залп.

После снова следует незамедлительная смена позиции. Съемочная группа «Звезды» обязана незамедлительно покинуть район линии соприкосновения, чтобы не рассекретить своим присутствием огневую позицию и не навредить российским военным.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивной системы залпового огня «Ураган» в ходе специальной военной операции на Украине. Артиллеристы выполнили огневую задачу по уничтожению живой силы и укрепленных позиций противника. Реактивными боеприпасами также были поражены районы сосредоточения военной техники украинских войск.