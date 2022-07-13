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Россияне 13 июля смогут увидеть суперлуние

Сергей Лебедев
03:55 13.07.2022
В эту среду спутник Земли приблизится к планете на минимальное расстояние.
Россияне 13 июля смогут увидеть суперлуние
© Фото: Cadu Rolim, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Сегодня россияне смогут наблюдать суперлуние. В эту среду спутник Земли приблизится к планете на минимальное расстояние. Об этом рассказали в Московском планетарии.

В 12:09 Луна будет находиться в 357 263 километрах от планеты. Визуально она станет более крупной и яркой для наблюдателя. Явление совпадет с полнолунием.

«Тринадцатого июля наблюдаем Суперлуние 2022 года. В этот день произойдет совпадение двух важных астрономических моментов, связанных с Луной: это перигей и полнолуние», - говорится в сообщении планетария.

Полная Луна появится над горизонтом после девяти часов вечера и около полуночи достигнет максимальной высоты над южным горизонтом. Всю ночь до восхода Солнца Суперлуна будет сиять в созвездии Стрельца.

На небосводе восточнее можно будет увидеть Сатурн и Юпитер, сопровождающие Суперлуние. Также можно заметить три звезды Летнего Треугольника, а западнее – Арктур из созвездия Волопас.

Напомним, в апреле российский президент Владимир Путин заявил, что будет возрождена лунная программа. По его словам, речь идет о запуске на спутник Земли аппарата «Луна-25».

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